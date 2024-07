Tragédia em Chapecó: sargento falece vítima de aneurisma A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) comunicou a morte do aluno sargento Bruno Matheus Candido, de 33 anos, por meio das redes... ND Mais|Do R7 20/07/2024 - 16h33 (Atualizado em 20/07/2024 - 16h33 ) ‌



A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) comunicou a morte do aluno sargento Bruno Matheus Candido, de 33 anos, por meio das redes sociais. Lotado no 36° BPM em Dionísio Cerqueira, no Oeste catarinense, o policial morreu durante a madrugada do sábado (20), em Chapecó.

