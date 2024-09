Tragédia em Chapecó: trabalhador perde a vida em acidente com guindaste O acidente foi na manhã desta terça-feira (3), Bombeiros e Samu estiveram no local. Um trabalhador morreu após cair de guindaste ND Mais|Do R7 03/09/2024 - 13h52 (Atualizado em 03/09/2024 - 13h52 ) ‌



Um homem morreu após cair de um guindaste em uma construção de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. O acidente foi na manhã desta terça-feira (3) e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu.

