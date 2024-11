Tragédia em colégio de Florianópolis: jovem de 14 anos falece durante atividade Caso aconteceu no Colégio Santa Terezinha, no norte da Ilha, durante uma atividade física; atividades escolares foram suspensas após... ND Mais|Do R7 18/10/2024 - 21h08 (Atualizado em 18/10/2024 - 21h08 ) twitter

Uma adolescente de 14 anos morreu após ter uma parada cardiorrespiratória durante uma atividade física, nesta sexta-feira (18). O caso aconteceu no Colégio Santa Terezinha, no bairro Ingleses do Rio Vermelho, em Florianópolis.

