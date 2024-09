Tragédia em Criciúma: a história do sargento que perdeu a vida em serviço O sargento Davi Appel da Silva, de 37 anos, morreu após ser baleado com a própria arma nesta terça-feira (3), após abordagem policial... ND Mais|Do R7 03/09/2024 - 19h31 (Atualizado em 03/09/2024 - 19h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Davi Appel da Silva, de 37 anos, é o sargento morto com a própria arma no início da tarde desta terça-feira (3). A vítima fazia parte do 9º Batalhão de Polícia Militar de Criciúma, no Sul do Estado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Com salários de até R$ 16 mil, município de SC lança processo seletivo para várias áreas

• Ana Vaz propõe tarifa zero e desapropriação de imóveis abandonados em Palhoça

• ‘Inspiração e exemplo’: veja quem é o sargento morto durante abordagem em Criciúma