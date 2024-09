Tragédia em Criciúma: luto oficial pela morte de sargento Davi Appel da Silva, de 37 anos, foi atacado e morto por um homem por volta das 12h de terça-feira (3) ND Mais|Do R7 04/09/2024 - 19h31 (Atualizado em 04/09/2024 - 19h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Prefeitura de Criciúma decretou luto de três dias, nesta quarta-feira (4), pelo assassinato do sargento Davi Appel da Silva, de 37 anos, no bairro Comerciário, na terça-feira (3). A morte do policial aconteceu por volta das 12h durante uma abordagem a um homem na rua Tuiuti.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Operação Caronte: quem são os empresários do Norte de SC presos em esquema de funerárias

• Morte de policial em Criciúma: prefeitura decreta luto de três dias

• Homem assalta farmácia com arma de brinquedo em Balneário Camboriú