Tragédia em Criciúma: Sargento é morto durante patrulhamento escolar Davi Appel da Silva estava patrulhando a região da Rua Tuiuti, quando encontrou suspeito que possui diversas passagens pela polícia... ND Mais|Do R7 04/09/2024 - 01h51 (Atualizado em 04/09/2024 - 01h51 )



O sargento Davi Appel da Silva, de 37 anos, morto a tiros dentro de uma viatura da PMSC (Polícia Militar de Santa Catarina), no início da tarde desta terça-feira (3), em Criciúma, no Sul do estado, estava fazendo patrulhamento em uma área escolar quando encontrou Moisés Brasil Giordani, de 45 anos.

