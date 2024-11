Tragédia em festa: homem é assassinado após desentendimento por som alto O homem foi morto com tiro na cabeça no interior de Lebon Régis, no Meio-Oeste de Santa Catarina, após uma discussão por som alto em... ND Mais|Do R7 21/10/2024 - 16h09 (Atualizado em 21/10/2024 - 16h09 ) twitter

Um homem de 44 anos foi morto a tiros após uma discussão por volume alto em um aniversário no interior de Lebon Régis, no Meio-Oeste de Santa Catarina. O assassinato foi registrado na madrugada do último sábado (19), na localidade de Rio Roberto, na Fazenda Gheller, às margens da SC-350.

