Tragédia em Florianópolis: jovem é morto pela PM após tentativa de suicídio Guilherme Jockyman, de 31 anos, foi morto pela PM na frente de sua família, a 100 metros de casa, no dia seguinte ao seu aniversário... ND Mais|Do R7 17/10/2024 - 18h29 (Atualizado em 17/10/2024 - 18h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem de 31 anos foi morto pela PM (Polícia Militar) no bairro do Rio Vermelho, em Florianópolis, na manhã desta quinta-feira (17). A família relatou que Guilherme Jockyman estava em surto e foi atingido por dois tiros no peito.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Homem é morto pela PM após tentar suicídio e ser salvo pelos pais em Florianópolis, diz irmão

• Venceu depressão e obesidade: advogado conta como pai e corrida de rua salvaram a sua vida

• Mais de 200 garrafas de vinho argentino são apreendidas em rodovia de SC



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.