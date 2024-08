Tragédia em Guaíba: Mãe Confessa Sedação da Filha Encontrada Morta A mãe de Kerollyn Souza Ferreira, de 9 anos, a criança achada morta em uma lixeira no município de Guaíba, no Rio Grande do Sul, afirmou... ND Mais|Do R7 14/08/2024 - 21h46 (Atualizado em 14/08/2024 - 21h46 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A mãe de Kerollyn Souza Ferreira, de 9 anos, a criança achada morta em uma lixeira no município de Guaíba, no Rio Grande do Sul, afirmou à Polícia Civil que medicou a filha com uma substância sedativa. A suspeita, de 29 anos, foi presa temporariamente, mas nega ter matado a filha.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Criança achada morta dentro de lixeira em Guaíba foi sedada pela mãe, afirma polícia

• ‘Tensões entre a cor e o amor’: o preconceito e desafio de famílias inter-raciais

• Água ‘marrom’: Após denúncias, MPSC faz novas vistorias na Costeira, em Florianópolis