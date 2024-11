Tragédia em Igrejinha: mãe é presa após morte de gêmeas Crianças residiam em Igrejinha, no interior gaúcho, e morreram com oito dias de diferença sem sinais de violência ND Mais|Do R7 16/10/2024 - 20h08 (Atualizado em 16/10/2024 - 20h08 ) twitter

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu uma mulher por suspeita de homicídio contra as próprias filhas, gêmeas de 6 anos. Segundo a investigação, as meninas morreram nos dias 7 e 15 de outubro, na cidade de Igrejinha, sem indícios de violência aparente. Não foram divulgados detalhes sobre as causas da morte.

