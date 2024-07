Tragédia em Jaraguá do Sul: Adolescente Apreendido por Abuso de Irmãs Gêmeas Um adolescente foi apreendido suspeito de ter estuprado duas irmãs gêmeas em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina. A apreensão... ND Mais|Do R7 31/07/2024 - 19h03 (Atualizado em 31/07/2024 - 19h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um adolescente foi apreendido suspeito de ter estuprado duas irmãs gêmeas em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina. A apreensão aconteceu no mês de julho e foi divulgada nesta quarta-feira (31).

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Paris 2024: saiba quanto a equipe da ginástica brasileira vai ganhar pelo bronze

• Irmãs gêmeas são estupradas por adolescente, mãe flagra abuso e suspeito é apreendido em SC

• Marta é expulsa, Seleção Brasileira de futebol feminino perde e se complica nas Olimpíadas