Tragédia em Jaraguá do Sul: Bebê Perde a Vida em Acidente Alimentar Um bebê de oito meses de idade morreu após se engasgar com comida na noite de quinta-feira (15), em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa... ND Mais|Do R7 16/08/2024 - 19h36 (Atualizado em 16/08/2024 - 19h36 )



Um bebê de oito meses de idade morreu após se engasgar com comida na noite de quinta-feira (15), em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina. A criança estava sendo alimentada pelo pai quando se engasgou.

