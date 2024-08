Tragédia em Jaraguá do Sul: Homem é Atropelado na Frente da Filha Valmor de Souza (60) foi atropelado por um motorista bêbado assim que chegou em frente à casa da filha, em Jaraguá do Sul, nesse sábado... ND Mais|Do R7 11/08/2024 - 18h07 (Atualizado em 11/08/2024 - 18h07 ) ‌



Valmor de Souza (60) foi atropelado por um motorista bêbado assim que chegou em frente à casa da filha, em Jaraguá do Sul, nesse sábado (10). A vítima morreu no local do acidente. O suspeito ainda colidiu com outro veículo na via, mas conseguiu fugir antes da polícia chegar ao local.

