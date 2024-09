Tragédia em Jaraguá do Sul: jovem perde a vida em acidente de trânsito Grave acidente aconteceu no bairro Ilha da Figueira; vítima foi identificada ND Mais|Do R7 02/09/2024 - 13h21 (Atualizado em 02/09/2024 - 13h21 ) ‌



Um acidente de trânsito em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina, deixou uma pessoa morta na noite deste domingo (1º). A colisão aconteceu no bairro Ilha da Figueira, por volta das 21h.

