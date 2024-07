Tragédia em Jaraguá do Sul: Motociclista de 40 anos morre em acidente de trânsito Um motociclista de 40 anos morreu nessa segunda-feira (22) em Jaraguá do Sul, no Norte catarinense. Thiago Adriano pilotava uma... ND Mais|Do R7 23/07/2024 - 12h44 (Atualizado em 23/07/2024 - 12h44 ) ‌



Um motociclista de 40 anos morreu nessa segunda-feira (22) em Jaraguá do Sul, no Norte catarinense. Thiago Adriano pilotava uma motocicleta Kawasaki quando sofreu um acidente na rua Roberto Ziemann, no Czerniewicz. A colisão foi contra uma Captiva.

