Tragédia em Jaraguá do Sul: Motorista Embriagado Causa Acidente Fatal Valmor de Souza, de 60 anos, perdeu a vida após ser atropelado por um motorista embriagado assim que chegou em frente à casa da filha... ND Mais|Do R7 14/08/2024 - 14h56 (Atualizado em 14/08/2024 - 14h56 ) ‌



Valmor de Souza, de 60 anos, perdeu a vida após ser atropelado por um motorista embriagado assim que chegou em frente à casa da filha, em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina, no último sábado (10).

