Tragédia em Jaraguá do Sul: Mulher morre em acidente na SC-110 Uma mulher de 28 anos morreu após colidir frontalmente contra um caminhão caçamba nesta sexta-feira (28), em Jaraguá do Sul, no Norte...

Uma mulher de 28 anos morreu após colidir frontalmente contra um caminhão caçamba nesta sexta-feira (28), em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina. O acidente ocorreu por volta das 10h na SC-110, no bairro Cerro I.

