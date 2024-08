Tragédia em Joinville: Jovem é Morto em Conveniência Um jovem de 27 anos foi assassinado com vários tiros na cabeça na noite de sábado (10), em Joinville. O crime ocorreu em frente a... ND Mais|Do R7 12/08/2024 - 19h16 (Atualizado em 12/08/2024 - 19h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um jovem de 27 anos foi assassinado com vários tiros na cabeça na noite de sábado (10), em Joinville. O crime ocorreu em frente a uma conveniência de bebidas no bairro Fátima. A vítima, identificada como João Vitor Soares da Silveira, estava acompanhada de dois amigos no momento do ataque.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• FOTOS: Praça Esportiva do Estaleirinho, em Balneário Camboriú, recebe revitalização

• Jovem de 27 anos é assassinado a tiros em conveniência em Joinville

• Morre Paulo Corrêa, ex-vereador de Balneário Camboriú