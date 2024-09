Tragédia em Jupiá: menino de 8 anos perde a vida em acidente de bicicleta O motorista do caminhão, de 18 anos, não teria visto o menino de 8 anos quando foi entrar em uma garagem; incidente aconteceu em Jupiá... ND Mais|Do R7 11/09/2024 - 18h42 (Atualizado em 11/09/2024 - 18h42 ) ‌



Um menino de 8 anos morreu atropelado por um caminhão Mercedes-Benz enquanto andava de bicicleta por uma calçada no município de Jupiá, no Oeste de Santa Catarina. O incidente foi registrado por volta das 9h15 desta quarta-feira (11), na avenida Tupinambá, no centro do município.

