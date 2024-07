Tragédia em Mina: Trabalhador Perde a Vida em Acidente Horrendo Um trabalhador, que não teve a identidade revelada, morreu esmagado por uma mini carregadeira no interior de uma mina de extração... ND Mais|Do R7 26/07/2024 - 15h43 (Atualizado em 26/07/2024 - 15h43 ) ‌



Um trabalhador, que não teve a identidade revelada, morreu esmagado por uma mini carregadeira no interior de uma mina de extração de pedras. O acidente aconteceu por volta da 1h da madrugada desta sexta-feira (26), no interior do município de Entre Rios, no Oeste de Santa Catarina.

