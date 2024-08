Tragédia em Palmitos: Jovem é Morto em Crime Violento Um homem de 28 anos foi assassinado a tiros nos fundos da casa da avó, a qual é idosa e mora sozinha em Palmitos, no Oeste de Santa... ND Mais|Do R7 26/08/2024 - 14h31 (Atualizado em 26/08/2024 - 14h31 ) ‌



Um homem de 28 anos foi assassinado a tiros nos fundos da casa da avó, a qual é idosa e mora sozinha em Palmitos, no Oeste de Santa Catarina. O crime de homicídio foi atendido pela PM (Polícia Militar) por volta das 19h do domingo (25), na rua Humaitá, no bairro Tancredo Neves.

