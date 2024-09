Tragédia em parque aquático: homem de 66 anos perde a vida Vítima chegou a receber os primeiros atendimentos pela equipe de enfermagem e guarda-vidas do parque, mas morreu ainda no local ND Mais|Do R7 04/09/2024 - 22h51 (Atualizado em 04/09/2024 - 22h51 ) ‌



Um homem de 66 anos morreu afogado em um parque aquático, localizado em Garopaba, no litoral Sul de Santa Catarina, na manhã desta quarta-feira (4). As circunstâncias do afogamento deverão ser investigadas.

