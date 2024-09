Tragédia em Rio do Sul: jovem é assassinado em briga de rua Policiais encontraram jovem caído no chão com manchas de sangue que apontavam para a facada nas costas ND Mais|Do R7 02/09/2024 - 04h40 (Atualizado em 02/09/2024 - 04h40 ) ‌



Um jovem de 18 anos foi morto com uma facada nas costas durante uma briga de rua em Rio do Sul, na tarde de sábado (31). Conforme a PMSC (Polícia Militar de Santa Catarina), o suspeito do crime fugiu e não foi localizado.

