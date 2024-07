Tragédia em rodeio: Peão de 36 anos morre após ser pisoteado por touro

ND Mais |Do R7

Uma rodeio na cidade de Fátima do Sul, no Mato Grosso do Sul, terminou com a morte de um peão de 36 anos, na segunda-feira (8). Ele morreu após ser pisoteado por um touro.

