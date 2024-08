Tragédia em Santa Catarina: Morte de Agente de Saúde Abala Comunidade A comoção com a trágica morte de Regene Sartor Soratto, de 59 anos, levou o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), a... ND Mais|Do R7 14/08/2024 - 22h36 (Atualizado em 14/08/2024 - 22h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A comoção com a trágica morte de Regene Sartor Soratto, de 59 anos, levou o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), a exigir ações rápidas na investigação do caso. Na madrugada desta quarta-feira (14), dois homens invadiram a casa da agente de saúde e a mataram com um tiro no tórax.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Combate a Influenza em Suínos e Mycoplasma hyopneumoniae foram debatidas no 16º SBSS

• Assassinato de agente de saúde causa comoção e governador de SC pede ‘ações rápidas’

• Criança achada morta dentro de lixeira em Guaíba foi sedada pela mãe, afirma polícia