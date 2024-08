Tragédia em Santa Catarina: Velório de Vítima do Acidente da Voepass O corpo do programador e funcionário do Ministério Público de Santa Catarina, Rafael Fernando dos Santos, é velado nesta terça-feira... ND Mais|Do R7 13/08/2024 - 13h37 (Atualizado em 13/08/2024 - 13h37 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O corpo do programador e funcionário do Ministério Público de Santa Catarina, Rafael Fernando dos Santos, é velado nesta terça-feira (13), em São José, na Grande Florianópolis. Ele é uma das 62 vítimas do acidente da VOEPASS, que matou 62 pessoas em Vinhedo, interior de São Paulo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Catarinense que morreu em acidente da Voepass é velado na Grande Florianópolis

• Megaoperação contra tráfico transnacional de drogas cumpre mandados em SC

• Morre Marcão, ídolo do JEC aos 51 anos