Tragédia em São José: Assassinatos Chocam a Comunidade Dois baianos que moravam no bairro Nossa Senhora do Rosário, em São José, foram mortos dentro de casa na noite deste domingo (25).... ND Mais|Do R7 26/08/2024 - 13h31 (Atualizado em 26/08/2024 - 13h31 ) ‌



Dois baianos que moravam no bairro Nossa Senhora do Rosário, em São José, foram mortos dentro de casa na noite deste domingo (25). Segundo a PMSC (Polícia Militar de Santa Catarina), homens armados surpreenderam as vítimas, de 25 e 27 anos.

