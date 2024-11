Tragédia em São Paulo: cachorro morre eletrocutado em temporal Corpo do cachorro eletrocutado foi retirado do local após 30 horas do acidente; distribuidora de energia se manifestou sobre a demora... ND Mais|Do R7 15/10/2024 - 04h07 (Atualizado em 15/10/2024 - 04h07 ) twitter

Um cachorro chamado Bartho, de 10 anos, morreu eletrocutado ao pisar em um fio energizado na cidade de São Paulo. O caso aconteceu no sábado (12), durante um temporal, e chamou atenção nas redes sociais. A Enel, empresa distribuidora de energia, demorou cerca de 30 horas para desligar a corrente elétrica para a remoção do corpo do animal.

