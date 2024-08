Tragédia em SC: Bebê de cinco meses é encontrada sem vida Uma menina de cinco meses foi encontrada morta pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani e Polícia Militar na manhã do domingo (... ND Mais|Do R7 12/08/2024 - 20h06 (Atualizado em 12/08/2024 - 20h06 ) ‌



Uma menina de cinco meses foi encontrada morta pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani e Polícia Militar na manhã do domingo (11) no interior do município de Irani, Oeste de SC. Conforme a polícia, a morte foi, aparentemente, natural, mas uma investigação deverá detalhar o caso.

