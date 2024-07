Tragédia em SC: Caminhão cai em rio após desabamento de ponte A ponte da Estrada dos Bugres, em São Bento do Sul, no Planalto Norte catarinense, desabou na manhã de quarta-feira (24), e um caminhão... ND Mais|Do R7 26/07/2024 - 20h53 (Atualizado em 26/07/2024 - 20h53 ) ‌



A ponte da Estrada dos Bugres, em São Bento do Sul, no Planalto Norte catarinense, desabou na manhã de quarta-feira (24), e um caminhão carregado com toras de madeira foi parar dentro do rio. De acordo com a prefeitura, a estrutura não suportou o peso do veículo e as vigas se partiram.

