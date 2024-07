Tragédia em SC: Jovem encontrada em carro submerso após 3 dias desaparecida A jovem encontrada dentro de um carro no Rio Tubarão, no Sul de Santa Catarina, foi identificada como Vitória Paes Silva, de 19 anos... ND Mais|Do R7 22/07/2024 - 14h34 (Atualizado em 22/07/2024 - 14h34 ) ‌



A jovem encontrada dentro de um carro no Rio Tubarão, no Sul de Santa Catarina, foi identificada como Vitória Paes Silva, de 19 anos. A vítima estava desaparecida desde a madrugada do último dia 18 de julho. O corpo foi localizado no início da tarde de domingo (21).

