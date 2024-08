Tragédia em SC: Mulher é Morta Durante Invasão Noturna Dois criminosos arrombaram uma casa na Rodovia Genésio Mazon, em Morro da Fumaça, no Sul de Santa Catarina, na madrugada desta quarta... ND Mais|Do R7 14/08/2024 - 12h07 (Atualizado em 14/08/2024 - 12h07 ) ‌



Dois criminosos arrombaram uma casa na Rodovia Genésio Mazon, em Morro da Fumaça, no Sul de Santa Catarina, na madrugada desta quarta-feira (14). Segundo a PM (Polícia Militar), os suspeitos invadiram o quarto da moradora, uma mulher, de 59 anos, e a mataram com um disparo de arma de fogo no tórax.

