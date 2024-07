Tragédia em Três Barras: Coletora de Recicláveis é Brutalmente Assassinada Ainda é difícil para a comunidade do bairro João Paulo II, em Três Barras, acreditar que Roseli do Rocio Cordeiro tenha sido assassinada... ND Mais|Do R7 25/07/2024 - 14h13 (Atualizado em 25/07/2024 - 14h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Ainda é difícil para a comunidade do bairro João Paulo II, em Três Barras, acreditar que Roseli do Rocio Cordeiro tenha sido assassinada. Aos 57 anos, a coletora de recicláveis foi encontrada morta, com golpes de faca, dentro da casa onde morava no Planalto Norte de Santa Catarina na terça-feira (23).

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• ‘Batalhadora’: coletora de recicláveis é assassinada brutalmente em Três Barras

• +Milionária: aposta acerta loteria que nunca teve ganhador e leva quase R$ 250 milhões

• Eleições na Venezuela: Brasil volta atrás e não enviará fiscais após Maduro questionar urnas