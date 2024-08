Tragédia em Vinhedo: Urnas de Vítimas São Levadas ao Paraná Um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) com urnas funerárias de 12 vítimas da queda do avião em Vinhedo, em São Paulo, decolou na... ND Mais|Do R7 16/08/2024 - 20h06 (Atualizado em 16/08/2024 - 20h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) com urnas funerárias de 12 vítimas da queda do avião em Vinhedo, em São Paulo, decolou na manhã desta sexta-feira (16), com destino a Cascavel, no Paraná. Antes da decolagem foi realizada uma celebração religiosa em memória das vítimas do acidente que ocorreu na última sexta-feira (9) e ocasionou 62 mortes.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Crianças aparecem em porta de estabelecimento e mulher é presa em SC

• Urnas funerárias de 12 vítimas do acidente de avião em Vinhedo são levadas para o Paraná

• Startup Summit: mapeamento do Sebrae traz perfil das startups em Santa Catarina