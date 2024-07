Tragédia Familiar: Adolescente Envolve-se em Homicídio no Sul de SC Na manhã desta segunda-feira (29), por volta das 6h55, um adolescente, de 17 anos, matou o próprio padrasto, de 38, com golpes de... ND Mais|Do R7 29/07/2024 - 20h04 (Atualizado em 29/07/2024 - 20h04 ) ‌



Na manhã desta segunda-feira (29), por volta das 6h55, um adolescente, de 17 anos, matou o próprio padrasto, de 38, com golpes de faca em Tubarão, no Sul de Santa Catarina. A ocorrência foi registrada no bairro Guarda.

