Tragédia familiar: filho morre em acidente a poucos metros do local da morte do pai Oito anos depois de o pai morrer atropelado, jovem é vitima de acidente fatal em Jaraguá do Sul ND Mais|Do R7 03/09/2024 - 18h12 (Atualizado em 03/09/2024 - 18h12 )



Augusto Baader, de 28 anos, faleceu em um trágico acidente na noite de domingo (1º) em Jaraguá do Sul, no Norte catarinense. A fatalidade ocorreu a cerca de 100 metros do local onde seu pai, Rolando Baader, morreu em 2016, vítima de um atropelamento. Ambos os casos ocorreram na rua Domingos Rosa, no bairro Ilha da Figueira.

