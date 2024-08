Tragédia Familiar: Homem é Morto Durante Furto na Casa do Irmão Um caso chamou a atenção da polícia, após um homem de 36 anos ser morto com um tiro na cabeça na tarde desta terça-feira (20). A vítima... ND Mais|Do R7 21/08/2024 - 14h52 (Atualizado em 21/08/2024 - 14h52 ) ‌



Um caso chamou a atenção da polícia, após um homem de 36 anos ser morto com um tiro na cabeça na tarde desta terça-feira (20). A vítima teria invadido a casa do próprio irmão para um furto em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina.

