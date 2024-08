Tragédia Familiar: Homem Recebe Pena por Morte do Pai em Joinville Um homem denunciado pela morte do próprio pai foi condenado a 28 anos de prisão em regime fechado nesta sexta-feira (23). O crime... ND Mais|Do R7 23/08/2024 - 21h11 (Atualizado em 23/08/2024 - 21h11 ) ‌



Um homem denunciado pela morte do próprio pai foi condenado a 28 anos de prisão em regime fechado nesta sexta-feira (23). O crime aconteceu em novembro de 2022, no bairro Aventureiro, em Joinville, no Norte de Santa Catarina.

