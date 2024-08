Tragédia Familiar: Idosa Morre Após Espancamento Brutal em SC Florizia Lopes, de 88 anos, morreu oito dias após ter sido brutalmente espancada durante um latrocínio ocorrido em Canoinhas, no Planalto... ND Mais|Do R7 24/08/2024 - 15h31 (Atualizado em 24/08/2024 - 15h31 ) ‌



Florizia Lopes, de 88 anos, morreu oito dias após ter sido brutalmente espancada durante um latrocínio ocorrido em Canoinhas, no Planalto Norte catarinense. Conhecida carinhosamente como Dona Nena, ela, seu esposo, Zegmundo Chmielowicz, de 76 anos, e o neto foram vítimas do crime na noite do dia 15.

