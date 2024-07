ND Mais |Do R7

Tragédia: Governador Jorginho Mello lamenta a morte de quatro jovens em acidente Por meio da internet, o Governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, lamentou a morte dos quatro jovens catarinenses no trágico...

Por meio da internet, o Governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, lamentou a morte dos quatro jovens catarinenses no trágico acidente em Ronda Alta, no Rio Grande do Sul. Uma batida frontal entre um carro e uma carreta tirou a vida de três meninos e uma menina, todos de Chapecó, Oeste de SC.

