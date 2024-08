Tragédia Marinha: Baleia Encalha e é Encontrada Morta na Praia do Rosa Uma baleia-macho, da espécie bryde (Balaenoptera sp.), encalhou morta na Praia do Rosa, em Imbituba, no Sul de Santa Catarina, na... ND Mais|Do R7 26/08/2024 - 19h41 (Atualizado em 26/08/2024 - 19h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Uma baleia-macho, da espécie bryde (Balaenoptera sp.), encalhou morta na Praia do Rosa, em Imbituba, no Sul de Santa Catarina, na manhã desta segunda-feira (26). As informações são do ProFRANCA, que estuda as baleias-francas no litoral brasileiro.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Baleia é encontrada morta após encalhar na Praia do Rosa em Imbituba

• VÍDEO: Grave acidente bloqueia totalmente rodovia no Oeste de SC

• Aeroporto bate novo recorde e consolida Florianópolis como roteiro aéreo internacional