Tragédia na Bahia: acidente fatal envolve pai e filho de SC Os catarinenses estavam em uma carreta que capotou às margens da BR-030, em Tanhaçu, na Bahia. ND Mais|Do R7 03/09/2024 - 18h12 (Atualizado em 03/09/2024 - 18h12 ) ‌



Pai e filho morreram em um grave acidente de trânsito na BR-030, na cidade de Tanhaçu, na Bahia. Os catarinenses vítimas do acidente moravam em São Miguel do Oeste, no Extremo-Oeste do estado e estavam em uma carreta com placas de Tunápolis/SC.

