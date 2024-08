Tragédia na BR-280: Identificada a Vítima de Acidente Fatal Gilzane Walter Moretti morreu após o carro em que estava bater de frente com um caminhão, na BR-280, em Canoinhas, no Planalto Norte... ND Mais|Do R7 04/08/2024 - 23h16 (Atualizado em 04/08/2024 - 23h16 ) ‌



Gilzane Walter Moretti morreu após o carro em que estava bater de frente com um caminhão, na BR-280, em Canoinhas, no Planalto Norte catarinense. O acidente aconteceu na noite de sábado (3), no km 259 da rodovia. Quando os bombeiros chegaram ao local, a mulher já estava sem sinais vitais.

