Tragédia na BR-280: Mulher Perde a Vida em Acidente com Caminhão Uma mulher de 36 anos morreu na noite de sábado (3), após o carro em que ela estava bater de frente com um caminhão, na BR-280, em... ND Mais|Do R7 04/08/2024 - 17h36 (Atualizado em 04/08/2024 - 17h36 ) ‌



Uma mulher de 36 anos morreu na noite de sábado (3), após o carro em que ela estava bater de frente com um caminhão, na BR-280, em Canoinhas, no Norte do Estado. Quando o Corpo de Bombeiros chegou até o local do acidente encontrou a vítima encarcerada no veículo, já sem sinais vitais.

