Tragédia na BR-282: Motorista morre em acidente após colisão entre carreta e carros em SC Um motorista de 53 anos morreu preso às ferragens do próprio carro em um acidente na BR-282. A colisão entre dois carros e uma carreta...

Um motorista de 53 anos morreu preso às ferragens do próprio carro em um acidente na BR-282. A colisão entre dois carros e uma carreta foi na tarde deste domingo (7), no interior de Xanxerê, no Oeste de Santa Catarina.

