Tragédia na BR-282: Terceira vítima de colisão em Lages não sobrevive

Morreu nesta quarta-feira (10) a terceira vítima do grave acidente na BR-282, em Lages, na Serra Catarinense. A colisão frontal entre um Ônix e um Up aconteceu no fim da tarde do domingo (7). Cleusa Maggioni, de 61 anos, estava internada no Hospital Nossa Senhora dos Praseres, mas não resistiu aos ferimentos.

