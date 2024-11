Tragédia na BR-376: a história de Helen Belony e suas conquistas no remo Helen conquistou duas medalhas de bronze e uma de ouro; acidente na BR-376 deixou nove mortos, em Guaratuba, no Litoral do Paraná ND Mais|Do R7 22/10/2024 - 01h28 (Atualizado em 22/10/2024 - 01h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Helen Belony, de 20 anos, é uma das vítimas do trágico acidente na BR-376, no último domingo (20), em Guaratuba, no Litoral do Paraná. Antes da tragédia, a jovem havia conquistado três medalhas em uma competição de remo, sendo duas de bronze e uma de ouro.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Vítima de acidente na BR-376, Helen Belony conquistou três medalhas antes da tragédia

• ‘Renasci aos 41’: Rainha do Carnaval conta como superou deformação causada por médico

• Duas pessoas são flagradas em ato sexual em frente ao comando-geral da PMSC, em Florianópolis



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.