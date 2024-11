Tragédia na BR-376: Acidente interrompe sonhos de atletas do remo O trágico acidente que resultou na morte de nove pessoas foi registrado na noite de domingo (20) na BR-376 ND Mais|Do R7 21/10/2024 - 21h08 (Atualizado em 21/10/2024 - 21h08 ) twitter

Fotos produzidas pela equipe da NDTV Record revelam o cenário devastador na BR-376, onde um trágico acidente resultou na morte de sete atletas de remo, além do técnico e do motorista da van. As imagens capturam detalhes desalentadores, como as bolsas das vítimas, os restos da van e as poltronas danificadas, incluindo a ficha de inscrição do Campeonato Brasileiro Unificado, que o grupo havia disputado no fim de semana e conquistado sete medalhas.

• Ficha de inscrição e destroços de van marcam acidente que interrompeu sonho de atletas do remo

• Homem de 70 anos fica gravemente ferido após batida em carreta em SC

• ‘Campeã’: mãe de atleta comemorou vitória da filha antes de trágico acidente na BR-376



