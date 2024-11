Tragédia na BR-376: Van de atletas é esmagada por carreta Um sobrevivente, de 17 anos, foi resgatado com vida e levado para o Hospital Municipal São José, em Joinville ND Mais|Do R7 21/10/2024 - 11h49 (Atualizado em 21/10/2024 - 11h49 ) twitter

Uma tragédia com diversas mortes foi registrada na noite desse domingo (21), por volta das 21h40, na BR-376, em Guaratuba (PR). Uma van de turismo com 10 passageiros acabou prensada por uma carreta contêiner no km 665, da rodovia que conecta Santa Catarina e Paraná. O acidente ainda envolveu um carro.

• Van com atletas de remo é esmagada por carreta na BR-376; polícia encontra 6 corpos

• Eleição para presidência da Câmara de Florianópolis indica comportamento da oposição a Topázio

• Bebê velada com sinais vitais em SC morreu 2 dias antes de completar 9 meses



