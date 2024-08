Tragédia na BR-470: motorista de caminhonete é encontrado sem vida O Corpo de Bombeiros Militar de Rio do Sul encontrou na tarde desta quinta-feira (29), o corpo do motorista de uma caminhonete achada... ND Mais|Do R7 29/08/2024 - 17h42 (Atualizado em 29/08/2024 - 17h42 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Corpo de Bombeiros Militar de Rio do Sul encontrou na tarde desta quinta-feira (29), o corpo do motorista de uma caminhonete achada submersa no Rio Itajaí do Oeste, na BR-470. O veículo foi localizado durante a madrugada.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Acidente na BR-470: motorista de caminhonete que caiu em rio é encontrado morto em SC

• Empresas de SC podem acessar R$ 10,2 milhões em financiamento para inovação

• Veja detalhes do que disse o acusado de ataque a creche em Blumenau em julgamento